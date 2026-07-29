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06:32, 29 июля 2026 (обновлено: 06:35, 29 июля 2026)Россия

Шесть человек пострадали в результате атаки на российский регион

Губернатор Рязанской области Малков: Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что шесть человек госпитализированы после атаки беспилотных летательных средств (БПЛА) на регион. Об этом он написал на своем канале в «Максе».

Малков уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. «Угрозы их жизни нет», — подчеркнул он.

Ранее Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля попытались нанести удар по Рязанской области. В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий.

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