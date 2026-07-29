Шесть человек пострадали в результате атаки на российский регион

Губернатор Рязанской области Малков: Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что шесть человек госпитализированы после атаки беспилотных летательных средств (БПЛА) на регион. Об этом он написал на своем канале в «Максе».

Малков уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. «Угрозы их жизни нет», — подчеркнул он.

Ранее Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля попытались нанести удар по Рязанской области. В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий.