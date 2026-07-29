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05:38, 29 июля 2026Россия

В российском регионе начался пожар после массового налета украинских БПЛА

ВСУ атаковали Рязань, начался пожар на территории предприятия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля предприняли попытку нанести удар по Рязанской области. Подробности ночного массового налета приводит губернатор региона Павел Малков в Telegram.

«Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», — рассказал Малков. Он не привел информацию о пострадавших и разрушениях.

Чиновник также призвал местных жителей оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что в Таганроге обломки ракеты ВСУ упали на жилой дом. Жертвой происшествия стал один человек.

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