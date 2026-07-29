Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:01, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина услышал от своей жены три слова и задумался о разводе

«Лента.ру»: Муж задумался о разводе из-за нелюбви его жены к готовке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: teksomolika / Designed by Magnific

Пользовательница Reddit с ником Throwaway29837373 пожаловалась на своего мужа. Как выяснила «Лента.ру», тот задумался о разводе из-за ее нелюбви своей жены к готовке.

«В последние несколько месяцев я чувствую себя совершенно измотанной. Почти каждый вечер я пью, чтобы справиться с ситуацией и заглушить обиду. Вчера вечером мы поссорились, потому что после семи лет, в течение которых я отвечала за готовку, покупку продуктов, планирование меню и подачу еды, я посмотрела на него и сказала: "Я ненавижу готовить"», — написала женщина.

Материалы по теме:
«Могут только жрать на халяву» Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?
«Могут только жрать на халяву»Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?
23 марта 2025
«Система играет против одиночек» Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
«Система играет против одиночек»Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
7 декабря 2025
«До 100 тысяч рублей в месяц» Российских мужчин призывают выплачивать женам зарплату за домашний труд. Сколько стоит уют?
«До 100 тысяч рублей в месяц»Российских мужчин призывают выплачивать женам зарплату за домашний труд. Сколько стоит уют?
16 декабря 2025

Услышав эти три слова, мужчина взорвался. Он назвал супругу толстой, обвинив в том, что она сама готовит и сама накладывает себе пищу, из-за чего переедает, в то время как сам он остается худым, поскольку женщина не подает ему еду. Причиной такого ее поведения он считает эгоизм, лень и безразличие.

«Вдобавок к этой взрывной ссоре мы уже год конфликтуем из-за того, что секс стал для нас обузой. По его словам, он хочет, чтобы я сама инициировала близость, потому что "однажды я ему отказала, из-за чего он больше не будет пытаться". Отлично, еще одна ноша на моих плечах. Теперь я еще и планирую и инициирую половые акты. Так сексуально, я знаю», — заключила обиженная женщина.

Ранее стала известна история женщины, которая отправила одно сообщение мужу и разрушила 20-летний брак. По ее задумке, послание должен был получить не супруг, а любовник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Вышел очевидный фальстарт». Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой
    Снимки 49-летнего Орландо Блума топлес без фотошопа вызвали споры в сети
    Экс-офицер СБУ назвал нового главу службы цепным псом Зеленского
    Россиянам объяснили причины слишком громкой музыки из некоторых машин
    В Госдуме высказались о возвращении Telegram
    Мужчин предупредили о превращающем секс в мучение заболевании
    Адвокат предупредил об уголовной ответственности за угрозы в мессенджерах
    В России высказались о введении выплат за долгий брак
    Мужчина услышал от своей жены три слова и задумался о разводе
    Будущее Приднестровья связали с завершением конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok