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07:56, 29 июля 2026Россия

Пожар в тысячи квадратных метров вспыхнул в российском регионе

В Тверской области загорелись декорации для киносъемок на площади в две тысячи квадратов
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Тверской области загорелись декорации для киносъемок на площади в две тысячи квадратов. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.

По сообщению спасателей, пожар вспыхнул в деревне Большое Кобяково в Зубцовском округе региона

Установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2 000 квадратных метров

ГУ МЧС Тверской области

О пострадавших при пожаре не сообщается. По предварительным данным, возгорание площадью в тысячи квадратных метров произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о возгорании после после массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область.

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