Пожар в тысячи квадратных метров вспыхнул в российском регионе

В Тверской области загорелись декорации для киносъемок на площади в две тысячи квадратов

В Тверской области загорелись декорации для киносъемок на площади в две тысячи квадратов. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.

По сообщению спасателей, пожар вспыхнул в деревне Большое Кобяково в Зубцовском округе региона

Установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2 000 квадратных метров ГУ МЧС Тверской области

О пострадавших при пожаре не сообщается. По предварительным данным, возгорание площадью в тысячи квадратных метров произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о возгорании после после массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область.