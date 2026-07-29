Неизвестный решил похитить ушедшего за мороженым ребенка в российском городе

СК начал проверку избиения 7-летнего мальчика, который ушел за мороженым в Бердске

Следователи начали проверку по факту избиения 7-летнего мальчика, который ушел за мороженым в Бердске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

В СМИ появилась информация о том, что неизвестный похитил мальчика по дороге в магазин. Он позвонил матери ребенка и рассказал, где она может найти сына. В результате мальчика нашли у дороги с травмами головы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, мать потерпевшего рассказала, что около девяти часов вечера ее сын ушел в магазин, расположенный в нескольких минутах от дома. Потом с его номера ей позвонил неизвестный и сказал, что ее ребенок лежит на улице без сознания, а когда она прибежала на указанное незнакомцем место, мальчик уже пришел в себя. По ее словам, он плакал и повторял, что ничего не помнит.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения девушки с остановки общественного транспорта.