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09:18, 29 июля 2026 (обновлено: 09:29, 29 июля 2026)Бывший СССР

Захарова заявила о лжи в Латвии

Захарова призвала прекратить ложь о навязывании русского языка в Латвии во времена СССР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала прекратить ложь о якобы навязывании русского языка в Латвии во времена СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просто прекратите врать, что якобы вас принуждали, якобы вы страдали от отсутствия вашего национального языка. Не говорите эту чушь больше», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что в Латвии запретили петь песни находящихся под санкциями ЕС авторов. В их число вошли восемь композиций Раймонда Паулса.

Паулс отреагировал на запрет его песен в Латвии. Он заявил, что его жизнь после этого не поменяется.

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