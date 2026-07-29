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10:15, 29 июля 2026Спорт

Бывшая россиянка обыграла Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне

Бывшая россиянка Потапова обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Вашингтоне
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Бывшая россиянка Анастасия Потапова обыграла Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Потапова, принявшая австрийское гражданство, оказалась сильнее 46-летней экс-первой ракетки мира в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 500 в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

В настоящий момент Потапова занимает 27-е место в мировом рейтинге. Уильямс, которая получила приглашение на турнир в Вашингтоне, находится на 664-й позиции.

Ранее стало известно, что в женском теннисе ввели генетическое тестирование для определения пола спортсменок. В случае обнаружения гена SRY, который определяет мужской пол организма, спортсменки смогут выступать на турнирах WTA только с подтвержденной нечувствительностью к андрогенам или другими расстройствами полового развития. Отказ от тестирования повлечет за собой дисциплинарные меры.

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