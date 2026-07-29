Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:28, 29 июля 2026 (обновлено: 11:32, 29 июля 2026)Культура

В новом «Человеке-пауке» обнаружилась песня иноагента Монеточки

Песня артистки-иноагента Монеточки попала в саундтрек фильма «Человек-паук: Новый день»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Кадр: фильм «Человек-паук: Новый день»

В саундтреке блокбастера «Человек-паук: Новый день» оказалась песня Монеточки (признана в РФ иноагентом) «Монополия». Об этом в своем Telegram-канале рассказала кинокритик Тамара Ходова.

«Надеюсь, ей за эти три секунды славы заплатили много денег», — отметила Ходова.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» запланирована на 31 июля. Заглавную роль супергероя, о подвигах которого по сюжету забыл весь мир, вновь исполнил Том Холланд. Также в ленте сыграли жена Холланда Зендея, Марк Руффало и Джон Бернтал.

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) проживает за пределами России. 7 июля Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к одному году лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Земля очень важна». Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и вновь раскритиковал позицию НАТО по Украине
    Платок россиянки лишил супругов-пенсионеров золота и денег
    Wildberries остановил работу своего склада в Рязани
    Бывшего бойца UFC обвинили в террористических угрозах
    Лавров назвал «главные боеголовки» против России
    Лавров заявил о попытках Запада настроить людей против власти
    Названы захваченные клещами-гигантами регионы России
    Власти Таджикистана отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и длинных бород
    Стало известно об атаке ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы с Украиной
    Дроны атаковали российское предприятие в 2 тысячах километров от границы с Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok