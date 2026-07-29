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12:15, 29 июля 2026 (обновлено: 12:19, 29 июля 2026)Ценности

В сети обсудили внешность дочери Джулии Робертс на фото с прогулки

В сети обсудили внешность дочери актрисы Джулии Робертс Хейзел Модер на фото с прогулки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Boesl / dpa / Globallookpress.com

В сети обсудили внешность дочери американской актрисы Джулии Робертс и кинооператора Дэниела Модера Хейзел Модер на фото с прогулки. Материал публикует Daily Mail.

21-летнюю девушку запечатлели вместе с матерью в городе Сан-Вэлли, США. Она предстала перед камерами в черном кардигане и футболке в тон, а также брюках капри в черно-белую клетку и кожаных коричневых балетках. Кроме того, наследница звезды фильма «Красотка» надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

Читатели издания оценили снимок в комментариях. «Дочь совсем на нее не похожа», «Красивая, но похожа на отца», «Я больше похожа на Джулию Робертс, чем ее дочь!», «Дочь — мини-копия отца», — решили они.

В июне ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс Генри Модер попал на фото папарацци.

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