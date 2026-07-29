В сети обсудили внешность дочери Джулии Робертс на фото с прогулки

В сети обсудили внешность дочери актрисы Джулии Робертс Хейзел Модер на фото с прогулки

В сети обсудили внешность дочери американской актрисы Джулии Робертс и кинооператора Дэниела Модера Хейзел Модер на фото с прогулки. Материал публикует Daily Mail.

21-летнюю девушку запечатлели вместе с матерью в городе Сан-Вэлли, США. Она предстала перед камерами в черном кардигане и футболке в тон, а также брюках капри в черно-белую клетку и кожаных коричневых балетках. Кроме того, наследница звезды фильма «Красотка» надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

Читатели издания оценили снимок в комментариях. «Дочь совсем на нее не похожа», «Красивая, но похожа на отца», «Я больше похожа на Джулию Робертс, чем ее дочь!», «Дочь — мини-копия отца», — решили они.

В июне ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс Генри Модер попал на фото папарацци.