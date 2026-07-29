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13:15, 29 июля 2026Россия

Путин оценил работу отправленного в отставку главы российского региона

Путин заявил, что ушедший в отставку Бречалов много сделал для развития экономики Удмуртии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил работу ушедшего в отставку Александра Бречалова на посту главы Удмуртии, заявив, что чиновник много сделал для развития экономики российского региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем», — обозначил Путин, уточнив, что в этом направлении за последние годы была проделана большая работа.

Бречалов возглавил регион в 2017 году, одержав победу на досрочных выборах.

Ранее в среду, 29 июля, стало известно, что чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии была назначена Ольга Абрамова.

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