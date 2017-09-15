Названа дата вступления Бречалова в должность главы Удмуртии

Инаугурация главы Удмуртии Александра Бречалова («Единая Россия»), победившего на досрочных выборах руководителя региона, состоится 18 сентября в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 15 сентября.

В торжественной церемонии, которая состоится в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П.И. Чайковского,

примут участие полпред президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, избранные депутаты Госсовета региона, члены правительства республики, главы городов и районов, почетные граждане Удмуртии.

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11 сентября стало известно, что Бречалов на выборах главы республики, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября, набрал 78,16 процента голосов. В день выборов он пообещал, что в случае своей победы оформит прописку в республике.

4 апреля президент России Владимир Путин уволил бывшего руководителя республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.