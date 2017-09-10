Бречалов пообещал прописаться в Удмуртии в случае победы на выборах

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что оформит прописку в республике в случае победы на выборах. Его слова приводит «Интерфакс» в воскресенье, 10 сентября.

В ходе селекторного совещания «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что ему следует зарегистрироваться в регионе. «На семейном совете так и решили», — ответил Бречалов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу избирательной комиссии Удмуртии Виктора Кушко, Александр Бречалов после обработки 15,02 процента протоколов лидирует на выборах. Его поддержали свыше 77 процентов избирателей. Второй результат — 9,26 процента — у кандидата от КПРФ Владимира Бодрова.

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На выборах депутатов Госсовета Удмуртии, по предварительным данным, свыше 63 процентов избирателей поддержали «Единую Россию», почти 15 процентов — КПРФ, 9,04 процента — либерал-демократов. Следом за ними идут «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Родина».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Бречалов не смог принять участие в едином дне голосования из-за отсутствия прописки в республике.

За высший руководящий пост республики борются пять кандидатов. Помимо выдвинутого от ЕР Бречалова, в их числе депутаты Госсовета республики Владимир Бодров и Тимур Ягафаров (ЛДПР), справоросс Фарид Юнусов и главред местного агентства «Столица Ижевск» Андрей Иванов (КПСС).