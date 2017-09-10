На выборах главы Удмуртии определился лидер

Действующий руководитель Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России» с большим отрывом лидирует на выборах главы республики. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подсчета голосов.

«По итогам обработки первых результатов Александр Бречалов набрал 78,82 процента голосов», — уточнил собеседник агентства.

По его данным, вторую позицию в настоящее время занимает кандидат от КПРФ Владимир Бодров с 9,03 процента голосов, на третьем месте — представитель «Справедливой России» Фарид Юнусов с 4,19 процента. Кандидат от ЛДПР Тимур Ягафаров пока находится на четвертом месте с 2,9 процента голосов, на пятом — представитель «Коммунистической партии социальной справедливости Андрей Иванов», набравший 2,52 процента.

В Удмуртии в воскресенье прошли досрочные выборы главы республики и выборы в региональный Госсовет. Всего в них приняли участие более 440 тысяч человек.

4 апреля этого года президент Владимир Путин уволил бывшего руководителя республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.