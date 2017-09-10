В Саратовской области и Удмуртии закрылись избирательные участки

В Саратовской области, где прямые губернаторские выборы не проводились с 2000 года, а также в республике Удмуртия закрылись избирательные участки. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

Явка на выборах губернатора и депутатов областной думы Саратовской области, по данным на 18.00 местного времени, составила 46,03 процента. В регионе работал 1891 избирательный участок. В областной избирком поступило пять жалоб, все они проверяются.

Явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики к 18.00 составила 30,51 процента. В регионе работали 1206 избирательных участков. По данным республиканского избиркома, нарушений зафиксировано не было.

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На пост главы Саратовской области претендуют четыре человека: временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Радаев («Единая Россия»), экс-депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ), депутат горсовета Энгельска Станислав Денисенко (ЛДПР) и кандидат от «Патриотов России» Лидия Паринова.

За высший руководящий пост Удмуртии борются пять кандидатов. Помимо временно исполняющего главы республики Александра Бречалова («Единая Россия»), в их числе депутаты Госсовета республики Владимир Бодров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР), справоросс Фарид Юнусов и главред местного агентства «Столица Ижевск» Андрей Иванов (КПСС).

4 апреля этого года президент Владимир Путин уволил бывшего руководителя республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Ранее в тот же день стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о получении взятки. Врио главы Удмуртии был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.