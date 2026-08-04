Российские строительные компании столкнулись с новыми проблемами

«Ъ»: Задолженность по зарплате у российских строительных компаний выросла в два раза

По состоянию на 30 июня совокупная задолженность по зарплате у компаний в сфере строительства, за исключением малых предприятий, выросла до 1,46 миллиарда рублей, что в 2,13 раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев объяснил тенденцию проблемами самих предприятий, то есть высоким уровнем дебиторской задолженности. Когда заказчик оплачивает работы с опозданием, у исполнителей по всей цепочке возникают кассовые разрывы, что и приводит к задержкам выплат сотрудникам.

Между тем стоимость заемных средств, напомнил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, остается слишком высокой, к тому же банки нередко отказывают строителям в кредитах, так что те не могут оперативно решить проблемы. По словам управляющего партнера группы «Мета» Максима Лещева, из-за этого бизнесу приходится сокращать расходы, то есть либо откладывать выплаты, либо увольнять сотрудников.

Такая ситуация естественным образом сказывается на индексации зарплат. По данным сервиса Superjob.ru, в июле средние зарплаты рабочих на стройке выросли всего на 2,9 процента, в то время как годом ранее рост составлял 13,9 процента. У инженерно-технических работников динамика сопоставимая — рост на 7,1 и 16,7 процента соответственно.

Эксперты указывают, что на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка застройщики урезают планы по новым проектам, что приводит к сокращению выручки. Однако в промышленно-инфраструктурном и бюджетном секторах ситуация еще хуже в связи со значительным изменением бюджетных приоритетов и сокращением трат.

Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик добавляет, что реальная задолженность может превышать 1,46 миллиарда рублей, а Плиев уверен, что долги «кратно выше».

Ранее сообщалось, что в первом полугодии выручка от продаж у 20 крупнейших застройщиков по объемам текущего строительства упала на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей.