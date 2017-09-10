Раскрыта явка на выборах саратовского губернатора за два часа до их окончания

Явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, по данным на 18:00 по местному времени, составила 46,03 процента, выяснили РИА Новости.

На предыдущих выборах в Саратовскую областную думу в 2012 году к 18:00 проголосовали 36,54 процента избирателей.

В избирательной комиссии уточнили, что в лидерах находится Татищевский район области, где уже проголосовали 84,4 процента избирателей, в аутсайдерах — Пугачевский район, где явка составила только 27,84 процента. Собеседница агентства уточнила, что число поступивших в избирком жалоб не увеличилось и составляет пять, все они проверяются.

Представитель совета ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Виктор Полянский заявил журналистам, что пока претензий к ходу выборов в регионе нет.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах (Бурятия, Марий Эл, Карелия, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Севастополь) выбирают глав регионов; еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.