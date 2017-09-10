Наблюдатели из Москвы пресекли вброс бюллетеней на участке во Владикавказе

Московские наблюдатели пресекли попытку вброса избирательных бюллетеней на одном из участков для голосования во Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания). Об этом сообщили в воскресенье, 10 сентября, на пресс-конференции в региональном Центризбиркоме, передает ТАСС.

Представитель ЦИК отметил, что инцидент произошел на участке №311. «Самого факта вброса не было, вовремя отреагировали. В скором времени будет составлен акт погашения этих бюллетеней», — отметил он.

Судя по прямым включениям с избирательных участков районов Северной Осетии, наблюдатели не зафиксировали нарушений, отмечает агентство.

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В республике избирают 70 депутатов парламента, также проходят выборы в органы местного самоуправления. На территории открыты более 370 участков.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах (Бурятия, Марий Эл, Карелия, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Севастополь) выбирают глав регионов; еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.