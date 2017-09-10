Явка на выборах в парламент Северной Осетии превысила 30 процентов

Явка на выборах Законодательное собрание Северной Осетии выше, чем на прошлых выборах в 2012 году. Об этом сообщила председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева, передает ТАСС.

«В аналогичную кампанию 2012 года явка на 14 часов составляла 25 процентов, сейчас этот показатель уже 32 процента», — сказала она.

В республике работают 366 избирательных участков. «Голосование идет активно, жалоб на нарушение избирательного законодательства, которые бы могли существенно повлиять на ход голосования, нет», — подчеркнула глава местной ЦИК.

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На всех участках присутствует большое количество наблюдателей, как минимум четверо представителей партий на каждом. Всего, по словам Моргоевой, для работы на участках аккредитовалось порядка 2,5 тысячи наблюдателей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на одном из участков для голосования во Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания) наблюдатели пресекли попытку вброса избирательных бюллетеней. Инцидент произошел на участке №311. В ЦИК отметили, что «самого факта вброса не было, вовремя отреагировали».

В Северной Осетии 10 сентября избирают 70 депутатов парламента. В республике также проходят выборы в органы местного самоуправления.