ЦИК призвал россиян забыть про лень на время выборов

Глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не игнорируйте свое право выбирать свое настоящее будущее: не поленитесь, придите на участки, почитайте, посмотрите, что за кандидаты идут на выборы, и все-таки поучаствуйте в формировании органов власти», — заявила Памфилова.

По ее словам, сейчас созданы максимально благоприятные условия для процесса наблюдения за ходом выборов. «Вопрос в том, чтобы им в полной мере воспользовались те, кто участвует в этих выборах. Хотелось бы, чтобы кандидаты и партии поактивнее готовили наблюдателей», — уточнила Памфилова.

Ранее 10 сентября сообщалось, что избирательная комиссия Сахалинской области за первые 10 часов выборов зарегистрировала восемь жалоб, в том числе о подкупе избирателей.Отмечается, что одна из жалоб касалась запрета на вынос бюллетеня с избирательного участка. Вся информация отправлена в органы полиции.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В столице проходят выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.