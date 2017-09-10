В Севастополе начались первые прямые выборы губернатора

В воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования, в Севастополе проходят первые прямые выборы губернатора города. С 8 утра во всех районах открылись избирательные участки, сообщает сайт правительства Севастополя.

Так, в Гагаринском районе открыто 48 избирательных пунктов, в Ленинском — 48, в Балаклавском — 32 и Нахимовоском — 46, включая отдаленные сельские и поселковые районы. Участки будут работать до 20 часов.

«Кроме того, начиная с 9:00 в гостинице "Севастополь" начинает работу независимый общественный медиа-центр "Выборы Губернатора Севастополя — 2017", куда будет стекаться вся информация о ходе единого дня голосования в городе. Для максимально оперативного и полноценного освещения выборов волонтеры центра организуют прямые трансляции, пресс-подходы, оперативное получение данных от избирательных комиссий, эксклюзивные комментарии экспертов, лидеров общественного мнения Севастополя», — сообщили в пресс-службе правительства.

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В Севастополе прямые выборы главы города не проводилось с момента его основания в 1783 году.

За пост губернатора города федерального значения борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку руководившего тогда Севастополем Сергея Меняйло и назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Врио главы города стал Овсянников, который до назначения в Крым занимал должность замглавы Минпромторга России.