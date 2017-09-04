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Политический форпост России

Может ли в Севастополе появиться губернатор-оппозиционер

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Фото: Dan Kitwood / GettyImages

В единый день голосования 10 сентября жителям 16 российских регионов предстоит выбирать губернаторов. Впервые прямые выборы главы города пройдут и в Севастополе. «Лента.ру» изучила опыт работы губернаторов-оппозиционеров в современной России.

Два коммуниста и либерал-демократ

В России сейчас три губернатора, не состоящие в «Единой России»: коммунисты Вадим Потомский (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область) и представитель ЛДПР Алексей Островский (Смоленская область). Эксперты отмечают, что им сложнее выполнять свои функции. Трудности возникают и на муниципальном уровне, где отсутствует эффективное взаимодействие с советами депутатов, в подавляющем большинстве представляющих «Единую Россию», и при контактах с федеральным центром, где внесистемный губернатор не имеет возможностей защищать и отстаивать в полной мере интересы региона. Усиливает шаткость положения этих губернаторов и приближение президентских выборов. Считается, что оппозиционеры не смогут выполнить поставленные перед ними мобилизационные задачи, а у себя в регионе будут агитировать за своего партийного лидера.

Вопросы вызывает и экономическая ситуация в указанных регионах. Так, в руководимой Вадимом Потомским Орловской области госдолг региона составляет 15,8 миллиарда рублей. Это свыше 90 процентов от объема налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет. За год госдолг вырос на три миллиарда рублей. Кроме того, реальная зарплата в регионе в 2016 году с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 5,5 процента. Суммарная задолженность по зарплате предприятий и организаций Орловской области на 1 августа 2017 года составила 76,3 миллиона рублей. За два месяца долги выросли на 19,4 миллиона рублей. Сам же Потомский заработал в 2016 году 3,36 миллиона рублей.

Правление Потомского сопровождается громкими скандалами. После выборов в Госдуму жители передали в администрацию президента РФ петицию о досрочной отставке губернатора. А в начале апреля этого года два депутата Орловского областного совета потребовали, чтобы Вадим Потомский добровольно ушел в отставку. Парламентарии отметили, что при губернаторе значительно выросли налоги, из-за чего бизнес стал уходить в другие регионы. По сообщениям региональных СМИ, многие обещания главы региона — строительство нефтеперегонного завода, восстановление аэропорта, создание тепличных комплексов, особая экономическая зона — не выполнены. Не все в регионе понимают и главное «хобби» Потомского: он любит присваивать себе воинские звания. Военная прокуратура уже аннулировала присвоение ему званий майора и подполковника.

Конфликт с мэрами

Заметные экономические трудности испытывает и возглавляемая либерал-демократом Алексеем Островским Смоленская область. Регион входит в число 14 субъектов РФ, в которых госдолг превышает их собственные доходы. При этом сам губернатор разместился на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых глав субъектов РФ: в прошлом году его совокупный доход составил 68,5 миллиона рублей.

У губернатора Иркутской области Сергея Левченко есть сложности с установлением в регионе внутриэлитного мира. Так, у него произошел конфликт с председателем правительства Александром Битаровым, который обеспечил ему победу на губернаторских выборах. 5 августа Битаров ушел в отставку. Причиной эксперты назвали «серьезные аппаратные трения», а также отсутствие у главы правительства реальных полномочий. Кроме того, у Левченко уже год длится конфликт с мэрами-единороссами. Все началось с обращения Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, в котором мэры потребовали изменить повестку регионального совета, подняв вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Напряженные отношения сложились у губернатора Левченко с мэром Братска Сергеем Серебренниковым. На заседании президиума правительства, в частности, губернатор жестко отчитал горадминистрацию Братска за срыв программы по расселению аварийного жилья. Мэр города Сергей Серебренников тогда заявил, что губернатор просто не осведомлен о трудностях муниципалитетов. В мае этого года Левченко за срыв отопительного сезона отстранил мэра города Вихоревка Геннадия Пуляева. Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Брилка назвал кадровое решение незаконным.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что карьеру ни одного губернатора-оппозиционера нельзя назвать историей успеха: у Левченко ее осложняют элитные войны в регионе; Потомского отличает конфликтный стиль руководства; Островскому так и не удалось преодолеть перифирийность своего региона.

При поддержке президента

Нынешний единый день голосования делают особым выборы губернатора в Севастополе. Это будут первые выборы после воссоединения с Россией, впервые севастопольцы сами решат, кто возглавит город. На пост претендует единоросс, временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников; коммунист Роман Кияшко; представитель ЛДПР Илья Журавлев; кандидат от «Патритов России» Иван Ермаков; представитель КПСС Николай Кряжев. Понятно, что в Москве за кампанией в Севастополе следят особенно пристально. Об этом, в частности, свидетельствует севастопольская поездка президента России Владимира Путина, состоявшаяся в конце августа. Глава государства встретился с врио губернатора Дмитрием Овсянниковым. Понятно, что примеры губернаторов-оппозиционеров вряд ли вдохновляют жителей Севастополя. Очевидно, что провластным кандидатам легче взаимодействовать с федеральным центром, налаживать контакт с муниципальными депутатами и законодательным собранием, где доминируют единороссы.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркивает, что оппозиционеры испытывают трудности и на этапе выдвижения в губернаторы. Сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук объясняет, что Севастополь — город с особой политической культурой, здесь всегда большую роль играли ветеранские организации, с которыми нужно уметь находить общий язык. «Овсянников сейчас лучше чувствует настроения севастопольцев. Он убрал глав нескольких ведомств, стал демонстрировать открытость, готовность к диалогу. Огромным подспорьем для него, понятно, является поддержка президента России Владимира Путина. В результате, я думаю, у Овсянникова не возникнет проблем с избранием на пост губернатора. Второе место, вероятно, возьмет кандидат от коммунистов — он получит процентов 20 голосов. Остальные кандидаты, подозреваю, останутся статистами», — предрекает эксперт.

Роберт Берновский

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