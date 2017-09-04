Политический форпост России

В единый день голосования 10 сентября жителям 16 российских регионов предстоит выбирать губернаторов. Впервые прямые выборы главы города пройдут и в Севастополе. «Лента.ру» изучила опыт работы губернаторов-оппозиционеров в современной России.

Два коммуниста и либерал-демократ

В России сейчас три губернатора, не состоящие в «Единой России»: коммунисты Вадим Потомский (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область) и представитель ЛДПР Алексей Островский (Смоленская область). Эксперты отмечают, что им сложнее выполнять свои функции. Трудности возникают и на муниципальном уровне, где отсутствует эффективное взаимодействие с советами депутатов, в подавляющем большинстве представляющих «Единую Россию», и при контактах с федеральным центром, где внесистемный губернатор не имеет возможностей защищать и отстаивать в полной мере интересы региона. Усиливает шаткость положения этих губернаторов и приближение президентских выборов. Считается, что оппозиционеры не смогут выполнить поставленные перед ними мобилизационные задачи, а у себя в регионе будут агитировать за своего партийного лидера.

Вопросы вызывает и экономическая ситуация в указанных регионах. Так, в руководимой Вадимом Потомским Орловской области госдолг региона составляет 15,8 миллиарда рублей. Это свыше 90 процентов от объема налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет. За год госдолг вырос на три миллиарда рублей. Кроме того, реальная зарплата в регионе в 2016 году с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 5,5 процента. Суммарная задолженность по зарплате предприятий и организаций Орловской области на 1 августа 2017 года составила 76,3 миллиона рублей. За два месяца долги выросли на 19,4 миллиона рублей. Сам же Потомский заработал в 2016 году 3,36 миллиона рублей.

Вадим Потомский Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Правление Потомского сопровождается громкими скандалами. После выборов в Госдуму жители передали в администрацию президента РФ петицию о досрочной отставке губернатора. А в начале апреля этого года два депутата Орловского областного совета потребовали, чтобы Вадим Потомский добровольно ушел в отставку. Парламентарии отметили, что при губернаторе значительно выросли налоги, из-за чего бизнес стал уходить в другие регионы. По сообщениям региональных СМИ, многие обещания главы региона — строительство нефтеперегонного завода, восстановление аэропорта, создание тепличных комплексов, особая экономическая зона — не выполнены. Не все в регионе понимают и главное «хобби» Потомского: он любит присваивать себе воинские звания. Военная прокуратура уже аннулировала присвоение ему званий майора и подполковника.

Конфликт с мэрами

Заметные экономические трудности испытывает и возглавляемая либерал-демократом Алексеем Островским Смоленская область. Регион входит в число 14 субъектов РФ, в которых госдолг превышает их собственные доходы. При этом сам губернатор разместился на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых глав субъектов РФ: в прошлом году его совокупный доход составил 68,5 миллиона рублей.

Материалы по теме Русская Мекка О чем Путин говорил с Овсянниковым в Севастополе

У губернатора Иркутской области Сергея Левченко есть сложности с установлением в регионе внутриэлитного мира. Так, у него произошел конфликт с председателем правительства Александром Битаровым, который обеспечил ему победу на губернаторских выборах. 5 августа Битаров ушел в отставку. Причиной эксперты назвали «серьезные аппаратные трения», а также отсутствие у главы правительства реальных полномочий. Кроме того, у Левченко уже год длится конфликт с мэрами-единороссами. Все началось с обращения Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, в котором мэры потребовали изменить повестку регионального совета, подняв вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Напряженные отношения сложились у губернатора Левченко с мэром Братска Сергеем Серебренниковым. На заседании президиума правительства, в частности, губернатор жестко отчитал горадминистрацию Братска за срыв программы по расселению аварийного жилья. Мэр города Сергей Серебренников тогда заявил, что губернатор просто не осведомлен о трудностях муниципалитетов. В мае этого года Левченко за срыв отопительного сезона отстранил мэра города Вихоревка Геннадия Пуляева. Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Брилка назвал кадровое решение незаконным.

Сергей Левченко (справа) Фото: Владимир Байкальский / ТАСС

Политолог Михаил Виноградов говорит, что карьеру ни одного губернатора-оппозиционера нельзя назвать историей успеха: у Левченко ее осложняют элитные войны в регионе; Потомского отличает конфликтный стиль руководства; Островскому так и не удалось преодолеть перифирийность своего региона.

При поддержке президента

Нынешний единый день голосования делают особым выборы губернатора в Севастополе. Это будут первые выборы после воссоединения с Россией, впервые севастопольцы сами решат, кто возглавит город. На пост претендует единоросс, временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников; коммунист Роман Кияшко; представитель ЛДПР Илья Журавлев; кандидат от «Патритов России» Иван Ермаков; представитель КПСС Николай Кряжев. Понятно, что в Москве за кампанией в Севастополе следят особенно пристально. Об этом, в частности, свидетельствует севастопольская поездка президента России Владимира Путина, состоявшаяся в конце августа. Глава государства встретился с врио губернатора Дмитрием Овсянниковым. Понятно, что примеры губернаторов-оппозиционеров вряд ли вдохновляют жителей Севастополя. Очевидно, что провластным кандидатам легче взаимодействовать с федеральным центром, налаживать контакт с муниципальными депутатами и законодательным собранием, где доминируют единороссы.

Решающей для Овсянникова может стать поддержка Владимира Путина Фото: Игорь Казац / «Коммерсантъ»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркивает, что оппозиционеры испытывают трудности и на этапе выдвижения в губернаторы. Сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук объясняет, что Севастополь — город с особой политической культурой, здесь всегда большую роль играли ветеранские организации, с которыми нужно уметь находить общий язык. «Овсянников сейчас лучше чувствует настроения севастопольцев. Он убрал глав нескольких ведомств, стал демонстрировать открытость, готовность к диалогу. Огромным подспорьем для него, понятно, является поддержка президента России Владимира Путина. В результате, я думаю, у Овсянникова не возникнет проблем с избранием на пост губернатора. Второе место, вероятно, возьмет кандидат от коммунистов — он получит процентов 20 голосов. Остальные кандидаты, подозреваю, останутся статистами», — предрекает эксперт.