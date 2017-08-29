В Севастополе восстановят более 60 парков и скверов

Правительство Севастополя планирует к 2022 году восстановить в городе более 60 парков и скверов общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Об этом чиновники рассказали на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба.

«Прошу глав муниципалитетов и депутатов Законодательного собрания в течение недели ознакомиться со списком планируемых к реконструкции объектов, высказать пожелания по очередности проводимых работ. Мы должны понимать приоритетность восстановления каждого парка и сквера. Потому что в этом году нам нужно начать проектирование 16 объектов, помимо уже определенных 6 зон. Если возникнут предложения по созданию нового места отдыха — и это для жителей более важно, чем восстановление уже имеющегося парка, то мы скорректируем перечень», — заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

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Он также отметил, что на восстановление парков и скверов до 2022 года предусмотрено около 4,8 миллиарда рублей.

«На данный момент в программе восстановления парков и скверов предусмотрено 64 объекта. К ее реализации мы уже приступили: в 2017 году благоустраиваем парк в районе улицы Павла Корчагина — Динопарк и парк вдоль пляжа "Учкуевка". Также в рамках ФЦП начаты работы по модернизации Парка Победы и парка имени Анны Ахматовой», — пояснил со своей стороны директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Он добавил, что планируется к 2022 году восстановить все парки и скверы, которые были заложены при проектировании и строительстве города. «Сейчас многие из них — это заросшие зеленью пустыри», — прокомментировал чиновник.

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Вместе с тем, уточнил Чибисов, департамент по имущественным и земельным отношениям проведет работу «по определению границ всех парков и скверов, по проверке наличия прав собственности третьими лицами».

Отмечается, что уже 1 сентября подрядчик начнет работы по реконструкции Парка Победы.

21 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал и одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города.