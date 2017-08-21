Путин одобрил инициативы правительства Севастополя по развитию города

Президент России Владимир Путин поддержал и одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города. О результатах встречи с главой государства сообщил временно исполняющий обязанности Севастополя Дмитрий Овсянников, передает в понедельник, 21 августа, пресс-служба правительства города.

«Я обратился к президенту с просьбой разрешить для Севастополя работу в режиме так называемого динамичного бюджета. То есть, учитывать расходы по мере готовности проектно-сметной документации и оперативно вносить изменения в графики финансирования. Это позволит вести строительство без срыва сроков», — рассказал глава города на аппаратном совещании правительства.

По словам Овсянникова, президент поддержал эту инициативу и дал соответствующее поручение федеральному министерству финансов.

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Кроме того, глава государства одобрил проведение ремонта гвардейского ракетного крейсера «Москва» на Севастопольском морском заводе. «Этот заказ означает значительные средства, которые станут хорошим подспорьем в развитии нашего судоремонтного завода», — отметил Овсянников.

Вместе с тем президент поддержал планы по модернизации городской системы образования, проект создания создания на мысе Хрустальном единого паркового ансамбля с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», а также выделение дополнительных средств на обновление значимых объектов культуры города.

Встреча российского президента с Овсянникова прошла 18 августа в ходе рабочей поездки Путина в Крым. Врио губернатора ознакомил главу государства с реализацией программ развития города.