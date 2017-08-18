Путин предложил создать в Херсонесе русскую Мекку

Херсонес стал базой и основой для укрепления русской государственности, в нем нужно создать «русскую Мекку». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с учеными в заповеднике «Херсонес Таврический», передает «Интерфакс».

«Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства», — заявил глава государства. «Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности», — добавил он.

Также президент предложил обсудить федеральную программу развития Крыма и Севастополя. «Может быть, мы не настолько тонко чувствуем, как вы, насколько там учтено все, что связано с духовной оставляющей жизни Крыма и Севастополя. Что-то, может быть, не доработали, не досмотрели», — сказал он.