Путин посетил образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе

Российский президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Крым посетил новый образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе. Он осмотрел построенный в этом году комплекс, пообщался с преподавательским составом и родительским комитетом учебного заведения. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает сайт Кремля.

Главу государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Образовательный центр, строительство которого продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года, расположен в жилом микрорайоне Бухта Казачья — бывшем военном городке. Учебное заведение может принять свыше тысячи учеников. Школьные кабинеты и иные помещения оснащены современным оборудованием, на территории учреждения организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле, тренажерный зал. Образовательный центр также включает в себя детский сад.

Путин прибыл в Крым ранее в пятницу. Ожидается, что помимо образовательного центра он ознакомится с экспозицией «История Херсонеса в античный период» в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Кроме того, российский лидер посетит территорию мемориального комплекса «35 береговая батарея» и ежегодный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».