Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Таврида»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам, а также гостям третьего Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Об этом сообщает сайт Кремля в понедельник, 3 июля.

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Глава государства, в частности, отметил, что форум стал востребованной площадкой для общения активной молодежи. «Неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт», — говорится в послании президента.

Кроме того, Путин выразил надежду, что мероприятие «даст старт новым перспективным инициативам».

Форум «Таврида», участниками которого стали молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты, проходит на Бакальской косе в Крыму с 3 июля по 31 августа. Он будет разделен на восемь тематических смен и объединит более трех тысяч молодых людей из всех регионов страны.