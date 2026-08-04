Китаец назвал больше всего поразившую его в России вещь

Китаец Цзыся оказался поражен, что в России для брака достаточно только любви

Приехавший в Россию из Китая Су Цзыся в беседе с KP.RU назвал больше всего поразившую его в стране вещь. Она оказалась связана с отношениями между людьми.

«[В России меня поразило] то, что для свадьбы достаточно только любви. Я не верил, думал — просто красивые слова. А потом увидел, как поженились и счастливо живут мои небогатые друзья», — поделился иностранец, объяснив, что на его родине не положено жениться, не подарив семье невесты квартиру или машину.

В результате в КНР молодые люди сейчас все чаще отказываются от заключения брака, указал Цзыся.

Говоря об особенности русской души, китаец отметил, что у всех русских есть внутренний конфликт.

«Ведь вы между Востоком и Западом. У японцев другая философская дилемма: "Жить или умереть?" А у китайцев все просто: жить в любом случае», — заключил собеседник издания.

Ранее тревел-блогерша поговорила с мужем-итальянцем, который назвал ей три поразившие его в России вещи. В первую очередь мужчина признался, что очень удивился, когда она заказала своей бабушке доставку цветов в день рождения, и букет привезли очень быстро и всего за 1,5 евро.