Итальянец назвал три удивившие его в России вещи

Тревел-блогерша поговорила с мужем-итальянцем, который назвал ей три поразившие его в России вещи. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ее супруг по имени Симоне удивился, когда она заказала своей бабушке доставку цветов в день рождения, и букет привезли очень быстро и всего за 1,5 евро. «Нам до такого в Италии еще далеко», — пожаловался иностранец.

Вторая российская особенность, которую отметил итальянец, — дешевое такси. «Когда я был в России, только на такси и передвигался! Так удобно, быстро и стоит совсем не дорого. Здесь же такси никто не пользуется, приложений нет удобных, надо звонить, ну а главная причина — это очень дорого. Проехать пару километров может стоить 50 евро», — признался Симоне.

Кроме того, иностранец позавидовал российскому порталу «Госуслуги», где можно, например, быстро записаться ко врачу, а не «висеть» на горячей линии час, как в Италии. По словам блогерши, чтобы в этой европейской стране решить какие-либо вопросы с документами, нужно стоять в очередях, бесконечно звонить в нужные органы, покупать марки для документов в «табачных» и иметь много терпения.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила со знакомым американцем и узнала у него о трех раздражающих вещах в США. Иностранец признался, что американская еда совершенно не полезная и «словно пластмассовая».