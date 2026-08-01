На Украине усомнились в запуске производства ракет для Patriot

Депутат Бужанский заявил, что не верит в запуск производства ракет Patriot на Украине

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что сомневается в налаживании производства ракет для систем Patriot. Его слова в интервью YouTube-каналу Politeka Online цитирует ТАСС.

По словам Бужанского, налаживание производства ракет-перехватчиков для Patriot — очень долгий и очень сложный процесс. Депутат Верховной рады отметил, что идея в запуске производства снарядов на Украине может разбиться о длительный процесс согласования.

«Вот появилась новость о том, что компания Boeing, которая является правообладателем лицензии на головки самонаведения ракет, категорически отказывается эту лицензию передавать в какие-то третьи руки», — объяснил Бужанский. Он подчеркнул, что даже в случае успеха должны пройти годы до того, как эти ракеты появятся у Украины.

В конце июля американский президент Дональд Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot. «Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить», — заключил Трамп.