На Украине усомнились в запуске производства ракет для Patriot

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что сомневается в налаживании производства ракет для систем Patriot. Его слова в интервью YouTube-каналу Politeka Online цитирует ТАСС.
По словам Бужанского, налаживание производства ракет-перехватчиков для Patriot — очень долгий и очень сложный процесс. Депутат Верховной рады отметил, что идея в запуске производства снарядов на Украине может разбиться о длительный процесс согласования.
«Вот появилась новость о том, что компания Boeing, которая является правообладателем лицензии на головки самонаведения ракет, категорически отказывается эту лицензию передавать в какие-то третьи руки», — объяснил Бужанский. Он подчеркнул, что даже в случае успеха должны пройти годы до того, как эти ракеты появятся у Украины.
В конце июля американский президент Дональд Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot. «Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить», — заключил Трамп.