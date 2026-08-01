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15:29, 1 августа 2026 (обновлено: 15:45, 1 августа 2026)Мир

Ушел из жизни бывший глава ОПЕК

Ушел из жизни бывший генеральный секретарь ОПЕК Ортис
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Ecuavisa / YouTube

Ушел из жизни бывший генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Рене Ортис. Об этом сообщает ТАСС.

«ОПЕК с глубокой скорбью сообщает о кончине д-ра Рене Ортиса, чей вклад в нефтяную отрасль и деятельность организации надолго останется в нашей памяти. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всей "семье ОПЕК"», — приводит агентство слова представителей организации.

1 мая ОПЕК покинули Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Срочный выход из состава отраслевой организации в ближневосточной стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

На этом фоне ОАЭ перешли к рекордной распродаже нефти вскоре после выхода из состава организации.

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