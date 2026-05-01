08:34, 1 мая 2026Мир

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально вышли из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило агентство WAM.

Как отмечает РИА Новости, страны ОПЕК+ увеличили предел нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки.

На решение ОАЭ покинуть организацию стран-экспортеров нефти после практически 60 лет членства повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Срочный выход в стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

Цены на нефть, которые, как ожидается, должны отреагировать на такие шаги снижением, пока продолжили расти, поднявшись впервые с 30 марта выше 115 долларов за баррель марки Brent.

