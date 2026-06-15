Трамп распорядился снять блокаду Ирана

Трамп заявил, что распорядился снять морскую блокаду Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что распорядился снять морскую блокаду Ирана. Он объявил об этом на своей странице в Truth Social.

«Я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», — написал американский лидер.

В публикации он также заявил о достижении мирного соглашения с Ираном.

Ранее о достижении соглашения между США и Ираном сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах.