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00:45, 15 июня 2026Мир

Трамп распорядился снять блокаду Ирана

Трамп заявил, что распорядился снять морскую блокаду Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что распорядился снять морскую блокаду Ирана. Он объявил об этом на своей странице в Truth Social.

«Я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», — написал американский лидер.

В публикации он также заявил о достижении мирного соглашения с Ираном.

Ранее о достижении соглашения между США и Ираном сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах.

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