Пакистан заявил о достижении соглашения между США и Ираном

Премьер Пакистана: Соглашение между США и Ираном достигнуто

Соглашение между США и Ираном достигнуто. Об этом заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X.

По его словам, Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах. Шариф уточнил, что официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором подписании исторической сделки с Ираном.

До этого иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума из 14 пунктов об урегулировании конфликта между Ираном и США. Документ предполагает незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, полное снятие морской блокады Ирана и открытие Ормузского пролива по договоренности сторон. Кроме того, Соединенные Штаты обязуются отвести свои вооруженные силы от территории Ирана и отказаться от дальнейшего вмешательства во внутренние дела Исламской Республики.