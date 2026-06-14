Трамп заявил о скором подписании исторической сделки с Ираном

Трамп заявил, что сделка между США и Ираном может быть заключена в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть подписано уже в ближайшие часы. Об этом сообщил корреспондент Fox News после беседы с американским лидером.

По словам журналиста, Трамп выразил надежду, что договоренность удастся оформить в электронном виде в течение двух-трех часов.

Ранее глава Белого дома заявлял, что подписание сделки может состояться 14 июня. Однако представитель МИД Ирана Исмаил Багаи позже сообщил, что в этот день заключение соглашения не планируется. При этом он не исключил, что стороны смогут выйти на договоренность в ближайшее время.

Тем временем иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума из 14 пунктов об урегулировании конфликта между Ираном и США.