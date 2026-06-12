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12:55, 12 июня 2026Мир

Раскрыты 14 пунктов мирной сделки Ирана и США

Mehr опубликовало проект меморандума из 14 пунктов об урегулировании между Ираном и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума из 14 пунктов об урегулировании конфликта между Ираном и США. Детали возможного соглашения раскрыл источник, близкий к переговорной группе Тегерана.

В частности, документ предполагает незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, полное снятие морской блокады Ирана и открытие Ормузского пролива по договоренности сторон. Кроме того, Соединенные Штаты обязуются отвести свои вооруженные силы от территории Ирана и отказаться от дальнейшего вмешательства во внутренние дела Исламской Республики.

Среди других положений упомянуты снятие санкций с иранской нефти, обеспечение доступа Тегерана к финансовым источникам, а также план восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов со стороны США и их союзников.

Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Он также отметил, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в переговорном процессе.

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