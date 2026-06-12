Иран сделал заявление о согласовании меморандума с США

Представитель МИД Ирана Багаи: Текст меморандума с США практически согласован

Текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает телеканал Press TV.

По его словам, основные разделы потенциального соглашения, направленного на прекращение конфликта, готовы, «несмотря на противоречивые позиции Вашингтона и неоднократные акты военной агрессии, направленные на срыв дипломатического процесса». «Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», — отметил Багаи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном. В то же время он отметил, что сторонам еще предстоит подписать документы. Американский лидер допустил, что подписание сделки может пройти в Европе. В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи назвал «спекулятивными» заявления Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.