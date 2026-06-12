Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 12 июня 2026Мир

«Мы достигли отличных договоренностей». Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном. Об этом в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — сказал он.

Политик подчеркнул, что сторонам еще предстоит подписать документы. Трамп также отметил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о прекращении боевых действий уже в ближайшие выходные.

Ранее глава США заявил, что финальные пункты мирного соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны — Вашингтон, Израиль, а также другие государства. Как отметил политик, из-за прогресса в переговорах он решил отменить запланированную бомбардировку Ирана.

Материалы по теме:
Иран сбил вертолет Apache над Ормузским проливом. США в ответ ударили по Исламской Республике. Какие цели атаковал Вашингтон?
Иран сбил вертолет Apache над Ормузским проливом. США в ответ ударили по Исламской Республике. Какие цели атаковал Вашингтон?
10 июня 2026
США и Иран начали боевые действия в районе Персидского залива. Перед этим Трамп и Пентагон анонсировали мощные удары
США и Иран начали боевые действия в районе Персидского залива. Перед этим Трамп и Пентагон анонсировали мощные удары
11 июня 2026

Трамп порассуждал о готовности верховного лидера Ирана к миру

Лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, предположительно, согласился с условиями будущей сделки с США о завершении войны, отметил президент США. «Я так понимаю, что ответ на этот вопрос — да», — сказал он. Трамп также выразил уверенность в том, что соглашение с Тегераном с большой вероятностью будет заключено.

Это будет сделано. И я не могу себе представить, чтобы этого не произошло. Они хотят подписать это так же сильно, как и я. Или больше

Дональд Трамппрезидент США

Президент США отметил, что мирное соглашение между Ираном и США может быть подписано в Европе, хотя он сам заранее отказался туда ехать. «Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди [Вэнс] будет там, вице-президент, и некоторые люди», — сообщил глава Белого дома.

В Иране отреагировали на cлова Трампа о завершении конфликта

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи назвал «спекулятивными» заявления Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения. «Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», — отметил Багаи.

Компетентные государственные органы должны тщательно рассмотреть и согласовать каждый пункт текста и любые возможные договоренности. Как только будет достигнуто окончательное решение, мы обязательно официально объявим об этом

Эсмаил Багаипредставитель МИД Ирана

Дипломат подчеркнул, что с самого начала конфликта ситуация вокруг переговоров была ясна, и значительная часть текста договора была согласована, однако американская сторона, по его словам, неоднократно меняла свои позиции. Он также добавил, что Иран не пойдет на уступки по важным вопросам и «красным линиям».

Материалы по теме:
«Тегеран должен гореть!» В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать
«Тегеран должен гореть!» В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать
8 июня 2026
Иран свернул переговоры с США. Тегеран угрожает блокадой еще одного стратегически важного пролива
Иран свернул переговоры с США. Тегеран угрожает блокадой еще одного стратегически важного пролива
1 июня 2026

Незадолго до того, как Трамп анонсировал скорое подписание мирного соглашения, он пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана. Он отметил, что бомбардировки должны вскоре прекратиться, но если иранцы не подпишут соглашение — США предпримут масштабную атаку. Глава США также пригрозил захватить остров Харк, где расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он не исключил и проведения наземной операции, если Тегеран откажется идти на сделку.

Мы можем зайти туда завтра. Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все

Дональд Трамппрезидент США
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы достигли отличных договоренностей». Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

    Синоптик рассказала о небольшом погодном подарке Москве на День России

    Возможное отстранение Каллас от должности объяснили

    В Индии сделали неожиданное признание о российской нефти

    Одно решение Зеленского вызвало возмущение в Польше

    Предлагавший вернуть Россию в G7 стал главой Минобороны Британии

    Илон Маск стал первым в истории триллионером

    Российский подросток пропал второй раз за месяц после возвращения домой

    Зеленский поговорил о культуре с военными геями

    «Радио Судного дня» сообщило об изоляторном негоцианте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok