«Мы достигли отличных договоренностей». Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном. Об этом в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — сказал он.

Политик подчеркнул, что сторонам еще предстоит подписать документы. Трамп также отметил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о прекращении боевых действий уже в ближайшие выходные.

Ранее глава США заявил, что финальные пункты мирного соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны — Вашингтон, Израиль, а также другие государства. Как отметил политик, из-за прогресса в переговорах он решил отменить запланированную бомбардировку Ирана.

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Лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, предположительно, согласился с условиями будущей сделки с США о завершении войны, отметил президент США. «Я так понимаю, что ответ на этот вопрос — да», — сказал он. Трамп также выразил уверенность в том, что соглашение с Тегераном с большой вероятностью будет заключено.

Это будет сделано. И я не могу себе представить, чтобы этого не произошло. Они хотят подписать это так же сильно, как и я. Или больше Дональд Трамп президент США

Президент США отметил, что мирное соглашение между Ираном и США может быть подписано в Европе, хотя он сам заранее отказался туда ехать. «Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди [Вэнс] будет там, вице-президент, и некоторые люди», — сообщил глава Белого дома.

В Иране отреагировали на cлова Трампа о завершении конфликта

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи назвал «спекулятивными» заявления Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения. «Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», — отметил Багаи.

Компетентные государственные органы должны тщательно рассмотреть и согласовать каждый пункт текста и любые возможные договоренности. Как только будет достигнуто окончательное решение, мы обязательно официально объявим об этом Эсмаил Багаи представитель МИД Ирана

Дипломат подчеркнул, что с самого начала конфликта ситуация вокруг переговоров была ясна, и значительная часть текста договора была согласована, однако американская сторона, по его словам, неоднократно меняла свои позиции. Он также добавил, что Иран не пойдет на уступки по важным вопросам и «красным линиям».

Незадолго до того, как Трамп анонсировал скорое подписание мирного соглашения, он пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана. Он отметил, что бомбардировки должны вскоре прекратиться, но если иранцы не подпишут соглашение — США предпримут масштабную атаку. Глава США также пригрозил захватить остров Харк, где расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он не исключил и проведения наземной операции, если Тегеран откажется идти на сделку.