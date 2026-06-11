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23:40, 11 июня 2026Мир

Трамп порассуждал о готовности лидера Ирана к миру

Трамп заявил, что Хаменеи согласился с условиями будущей сделки с США о завершении войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, предположительно, согласился с условиями будущей сделки с США о завершении войны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Его спросили, одобрили ли власти Исламской Республики условия документа, который может быть подписан уже в ближайшие выходные. «Я так понимаю, что ответ на этот вопрос — да», — сказал Трамп.

Официальной реакции из Тегерана по этому заявлению Трампа пока не поступало.

Глава американской администрации также заявил, что «не может себе представить, чтобы соглашение с Ираном не было подписано». «Они хотят подписать это так же сильно, как и я. Или больше», — сказал он.

Ранее Трамп выступил с заявлением, в котором объявил, будто Вашингтон и Тегеран договорились о завершении боевых действий. «Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — заявил лидер США. Он допустил, что подписание документа состоится в Европе.

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