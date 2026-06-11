Трамп сделал прогноз по сделке с Ираном

Трамп: Не представляю, чтобы соглашения с Ираном не были подписаны

Президент США сделал прогноз по сделке с Ираном. По его словам, соглашение с большой вероятностью будет заключено. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

«Это будет сделано. И я не могу себе представить, чтобы этого не произошло. Они хотят подписать это так же сильно, как и я. Или больше», — сказал он.

Американский лидер снова предположил, что подписание соглашения может состояться уже в ближайшие выходные.

В ходе мероприятия Трамп также сообщил, что США договорились о завершении войны с Ираном. «Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны», — заявил он, уточнив, что еще предстоит подписать документы.