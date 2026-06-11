Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном, предстоит подписать документы

Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном. Об этом сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — заявил глава США.

Он уточнил, что еще предстоит подписать документы. По словам Трампа, страны могут заключить договоренности о завершении боевых действий уже в предстоящие выходные.

Ранее глава США заявил, что финальные пункты мирного соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны — Вашингтон и Израиль, а также другие государства. Как отметил политик, он решил отменить запланированную бомбардировку Ирана, поскольку переговоры с Исламской Республикой довели до высшего уровня иранского руководства и одобрили их.