Трамп сделал заявление об итоговом соглашении с Ираном

Трамп: У США вместе с Израилем и Ираном получилось согласовать итоговые положения сделки

Финальные пункты мирного соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны — Вашингтон и Израиль, а также другие государства. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Обсуждения и окончательные пункты были утверждены всеми сторонами, включая Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и других», — написал лидер Соединенных Штатов.

Как отметил политик, он решил отменить запланированную бомбардировку Ирана, поскольку переговоры с Исламской Республикой довели до высшего уровня иранского руководства и одобрили их. Атаки, по его словам, должны были произойти вечером в четверг, 11 июня, но теперь США не будут наносить удары.

Морская блокада останется полностью действующей, пока сделка не завершится окончательно, заверил Трамп. О времени и месте подписания будет объявлено в ближайшее время.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы победить в войне во Вьетнаме за три-четыре месяца, если бы был главой государства в то время. По его мнению, конфликт длился так долго из-за отсутствия эффективной стратегии.