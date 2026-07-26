Стало известно о новом погибшем при восхождении на Эльбрус

При восхождении на Эльбрус насмерть замерз еще один альпинист

При восхождении на Эльбрус насмерть замерз еще один альпинист. О новом погибшем сообщает Telegram-канал Shot.

Два человека попросили о помощи на высоте 5300 метров. В момент прибытия спасателей одного из туристов уже не было в живых — он скончался от переохлаждения. Его напарника эвакуировали. Тело спустят со склона на следующий день, когда погода улучшится. Известно, что погибший турист был из Тульской области, а выживший — из Ставропольского края.

До этого, по данным Shot, удалось эвакуировать тела двух других погибших. Их спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе. Поиски еще трех боснийцев приостановили из-за шквалистого ветра и пурги. Спасатели планируют восстановить работы в 5:00 понедельника, 27 июля.

Группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины подала сигнал бедствия 25 июля, когда не смогла самостоятельно спуститься с горы. Альпинисты застряли на высоте 5,1 тысячи метров.