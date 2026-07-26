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21:12, 26 июля 2026 (обновлено: 21:18, 26 июля 2026)Мир

Во Франции предупредили Украину об ожидающем ее в 2027 году неприятном событии

Agoravox: Европа может резко сократить финансирование Украины в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Европа может значительно сократить финансирование Украины в 2027 году. Об этом сообщает французский портал AgoraVox.

Как отмечается в статье, финансовая поддержка союзников является одним из главных козырей Киева в конфликте. «Украина существует за счет западных — в основном европейских — денег. (...) Однако к 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — пишет автор.

По его словам, это связано с возможной сменой власти в некоторых европейских странах. Так, в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии в 2027 году запланированы парламентские выборы, а во Франции — президентские.

Как указывает AgoraVox, нынешние правящие партии на выборах будут выступать за увеличение оборонных расходов, однако население считает, что деньги следует тратить на экономику и социальную сферу, поэтому проголосует за тех, кто придерживается аналогичного мнения.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что большинство стран Европы давно не имеет средств на поддержку Киева. Он отметил, что финансирование украинского конфликта ложится на плечи Германии.

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