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21:23, 6 июля 2026Мир

Политолог раскрыл главного спонсора конфликта на Украине

Политолог Рар: Большинство европейских стран уже давно не имеет средств на поддержку Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maryam Majd / Reuters

Большинство стран Европы давно не имеет средств на поддержку Киева. Финансирование украинского конфликта ложится на плечи Берлина, рассказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

«У большинства европейских стран средств на поддержку Украины уже давно нет, все финансирование ложится на плечи Берлина», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Германия выражает готовность и дальше финансировать конфликт «ради того, чтобы Украина не проиграла».

Ранее в Берлине пожаловались, что Фридрих Мерц является скорее канцлером Украины, а не Германии, судя по мерам поддержки Киеву. В текущем году немецкий канцлер жертвует Украине 11,5 миллиарда евро. Немецкий депутат Маркус-Корнел Фронмайер задался вопросом о приоритетах, которые расставляет нынешнее руководство Германии в отношении простых граждан своей страны.

Немецкие СМИ ранее писали, что Берлин становится одним из участников конфликта на Украине, предоставляя разведывательные данные Киеву.

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