В России высказались о стиле работы Драпатого на посту главкома ВСУ

Мирошник заявил, что новый главком ВСУ Драпатый продолжает линию Сырского

Новоиспеченный главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый продолжает линию своего предшественника Александра Сырского. Об этом в беседе с RT высказался посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Диппредставитель пояснил, что Драпатый отдает приказы наносить удары по гражданским объектам так же, как это делал предыдущий главком ВСУ.

«В этой должности на руках Драпатого, как командира, как главнокомандующего, оказалась уже кровь детей», — подчеркнул Мирошник, имея в виду удар по турбазе в Кирилловке Запорожской области.

Ранее Следственный комитет России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Атака произошла в ночь на 25 июля.