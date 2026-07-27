В России прокомментировали атаку ВСУ на регион в 1300 километрах от границы

Депутат Чепа: Нельзя давать возможности ВСУ осуществлять удары

Необходимо выяснить, каким образом беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолевают тысячи километров и откуда они запускаются, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее ВСУ нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

«Первое — нам надо все-таки уже понять, каким образом беспилотники пролетают 1200 километров. Второе — нам надо понять, четко ответить, откуда они это запускают, и не давать возможности осуществлять такие удары. Ну и, соответственно, понимая, что террористическая структура наращивает удары, мы должны отвечать более чем адекватно по объектам, чтобы не позволять им это делать. С террористами можно бороться только силой», — сказал Чепа.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с «Лентой.ру» ранее заявил, что беспилотники, атаковавшие Удмуртию, были запущены с территории Украины. По его словам, в последнее время в атаках участвуют только две модернизированные модели: АН-196 «Лютый» производства компании «Антонов» и FP-1 от украинской компании FirePoint.

