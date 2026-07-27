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13:03, 27 июля 2026 (обновлено: 13:08, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

Названо место запуска дронов для атаки российского региона в 1300 километрах от границы

Академик Кондратьев: Атаковавшие Удмуртию беспилотники запустили с территории Украины
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотники, атаковавшие Удмуртию, были запущены с территории Украины, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что гипотеза о возможном запуске с территории Казахстана требует подтверждения силовых структур.

По его словам, в последнее время в атаках участвуют только две модернизированные модели: АН-196 «Лютый» производства компании «Антонов» и FP-1 от украинской компании FirePoint.

«Оба беспилотника прошли модернизацию и теперь стартуют со специальной направляющей с использованием ракетного ускорителя. Раньше "Лютый" взлетал на шасси, как обычный самолет, с любой грунтовой площадки, но тактика изменилась из-за того, что российские вооруженные силы научились эффективно находить и уничтожать такие места вместе с расчетами», — объяснил специалист.

Кондратьев отметил, что руководители FirePoint уже заявляют о способности дрона FP-1 пролетать порядка трех тысяч километров, что позволяет достигать целей в глубоком тылу.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

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