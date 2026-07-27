TAC: Спор между Федоровым и Сырским парализовал ВСУ

Спор между экс-главкомом ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым парализовал украинские вооруженные силы. Об этом пишет Тhe American Conservative.

Отмечается, что настоящая причина Фелорова возможно заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Автор текста дополнил, что если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, то "увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла".

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать для Киева не кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти.