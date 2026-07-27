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14:17, 27 июля 2026 (обновлено: 14:21, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Спор между Сырским и Федоровым парализовал украинскую армию

TAC: Спор между Федоровым и Сырским парализовал ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спор между экс-главкомом ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым парализовал украинские вооруженные силы. Об этом пишет Тhe American Conservative.

Отмечается, что настоящая причина Фелорова возможно заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Автор текста дополнил, что если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, то "увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла".

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать для Киева не кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти.

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