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14:07, 27 июля 2026 (обновлено: 14:13, 27 июля 2026)Россия

Путин дал оценку депутатам Госдумы уходящего созыва

Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего восьмого созыва. Такую оценку глава государства дал депутатам на встрече в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце, передает РИА Новости.

Путин на мероприятии вместе с парламентариями подводит итоги их пятилетней законотворческой работы и плодотворного взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Президент подчеркнул, что депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей. Глава государства указал, что депутаты быстро и качественно принимали необходимые для России решения.

Он отметил, что прошедшие пять лет стали сложными для России. По мнению российского лидера, прошедшее пятилетие явилось одним из важных этапов в истории Отечества. Путин заверил, что Россия всегда будет идти только вперед и преодолевать трудности.

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