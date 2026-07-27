Путин дал оценку депутатам Госдумы уходящего созыва

Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва

Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего восьмого созыва. Такую оценку глава государства дал депутатам на встрече в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце, передает РИА Новости.

Путин на мероприятии вместе с парламентариями подводит итоги их пятилетней законотворческой работы и плодотворного взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Президент подчеркнул, что депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей. Глава государства указал, что депутаты быстро и качественно принимали необходимые для России решения.

Он отметил, что прошедшие пять лет стали сложными для России. По мнению российского лидера, прошедшее пятилетие явилось одним из важных этапов в истории Отечества. Путин заверил, что Россия всегда будет идти только вперед и преодолевать трудности.