Атакованный ВСУ терминал возобновил прием нефти

Минэнерго: КТК возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в Новороссийске

Атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго Казахстана сообщает газета «Ведомости».

По данным министерства, КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей, а также операции по отгрузке сырья через морской терминал в порту Новороссийск. Сейчас на двух выносных причальных устройствах КТК танкеры SEAMAJESTY и MILOS загружают нефтью компании ТОО «Тенгизшевройл».

Возобновление приема сырья позволяет нефтедобывающим предприятиям продолжить поставки в трубопроводную систему и восстановить экспорт через морской терминал. Дальнейшая работа КТК будет осуществляться с учетом оценки текущей обстановки и требований безопасности.

19 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Инцидент произошел в ходе погрузки на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Террористической атаке подверглись два морских танкера ASIA. Компания уточнила, что в плавательные средства загружалось топливо компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и NISSOS IOS, а также нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).

Через КТК проходит более 80 процентов экспорта нефти из Казахстана. Позднее стало известно, что на фоне остановки терминала республике пришлось сильно урезать добычу нефти. По оценкам одного из источников Reuters в отрасли, общий суточный объем упал с 2,07 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в июле до 1,63 миллиона баррелей, то есть практически на четверть.